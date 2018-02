Massacre da Sé: STJ livra 4 de júri O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou ontem recurso do Ministério Público que tentava levar a julgamento quatro acusados de envolvimento no massacre de sete moradores de rua na região da Sé, entre 19 e 22 de agosto de 2004. A investigação da época apontou o envolvimento de policiais militares no caso, mas a Justiça concluiu que não havia provas. Ainda cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF).