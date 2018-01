Massa de ar seco mantém tempo estável no início do mês em SP

A capital paulista terá predomínio de sol e baixa umidade relativa do ar no início do mês de setembro, segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 1º, pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A terça-feira começou com formação de neblina e termômetros oscilando em torno de 13ºC na Grande São Paulo. No decorrer do dia, o sol predomina e favorece a rápida elevação das temperaturas com máximas chegando aos 28ºC.

Os baixos índices de umidade relativa do ar podem atingir valores inferiores a 30% no período da tarde, de acordo com o CGE. Estas condições dificultam a dispersão de poluentes, o que prejudica a qualidade do ar na capital.

A forte massa de ar seco mantém o tempo estável com predomínio de sol e temperaturas elevadas nos próximos dias, mantendo as condições de baixa qualidade do ar. As temperaturas seguem em elevação e devem chegar aos 31ºC. O tempo começa a mudar no final da semana com a aproximação de uma frente fria.