Massa de ar polar sobre São Paulo fica mais fraca e temperatura volta a subir

Depois de registrar a menor temperatura do ano na madrugada de anteontem (8,7°C), o tempo volta a esquentar em São Paulo. Segundo a Climatempo, a previsão é de mínima de 9ºC e máxima de 24ºC hoje. Amanhã, os termômetros devem ficar entre 12ºC e 27ºC na capital.

Segundo o meteorologista da Climatempo André Madeira, a massa de ar polar que causou a queda da temperatura está enfraquecida. A nebulosidade também diminuiu, o que vai permitir que o sol apareça no fim de semana. Nas madrugadas, porém, o frio continua. Em Campos do Jordão, a mínima do fim de semana será de 4ºC, e a máxima de 21ºC. No litoral do Estado, a previsão é de sol, com temperatura entre 13ºC e 25ºC.