Massa de ar polar faz temperatura cair 10°C em 24h As temperaturas da cidade de São Paulo tiveram redução de 10°C em apenas 24 horas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. No início da tarde de anteontem, por volta das 14h, os termômetros chegaram a 28°C em alguns pontos da capital. Ontem, no mesmo horário, a temperatura mínima marcada era de 18°C. E o fim de semana promete ser de temperaturas mais baixas, chegando a 12°C no domingo.