Massa de ar polar derruba temperatura Há mais de um mês não esfriava como ontem. A cidade teve as menores temperaturas na madrugada e à tarde desde novembro. Pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima no Mirante de Santana foi de 18,1ºC, a mais baixa desde 30 de novembro, quando a mínima também foi de 19,1ºC. A temperatura máxima das 16h foi de 21,2ºC, a menor desde 26 de novembro, quando a máxima foi de 20,7ºC. A acentuada queda da temperatura foi provocada pela passagem de uma massa de ar polar.