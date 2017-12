Masp amanhece pichado mais uma vez

SÃO PAULO - Duas colunas da estrutura do Museu de Arte de São Paulo (Masp) amanheceram pichadas na manhã desta sexta-feira, 7. São as colunas que ficam à esquerda do prédio, fazendo a sustentação do 'caixote' que abriga o museu, em uma arquitetura assinada por Lina Bo Bardi.

O prédio havia sido pichado em outubro passado e as colunas já haviam sido lixadas e restauradas. Mas eram as colunas do lado direito da edificação.

Segundo o Museu, o local alvo da pichação não é coberto por câmeras de segurança - elas filmam apenas a área da bilheteria. O Masp mantém sete seguranças no vão livre durante o período da noite justamente para evitar atos como esse.

O reparo das estruturas foi feito na manhã desta sexta-feira, 7.