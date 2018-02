Mascote da Copa é destruído em tumulto Um boneco inflável de 7 m em forma de tatu-bola, que representava o mascote da Copa de 2014 havia dez dias no Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre, foi destruído na terça-feira à noite. A depredação ocorreu durante confronto da Brigada Militar com manifestantes do Ato em Defesa da Alegria, marcado pelas redes sociais, contra parcerias da prefeitura com a iniciativa privada. Policiais dizem que os manifestantes avançaram sobre o boneco. Já os participantes do ato dizem ter sido atacados.