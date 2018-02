Mascarados aproveitam Halloween para roubar convidados em festa

SOROCABA - Uma festa de Halloween terminou com 25 pessoas rendidas e assaltadas por quatro homens mascarados, na madrugada de domingo, 2, em Porto Feliz, região de Sorocaba. A festa ocorria em uma chácara alugada, no Bairro Bom Retiro, zona rural do município, e os bandidos se misturaram aos convidados que usavam máscaras alusivas à data.

As vítimas, na maioria moradores da capital paulista que tinham viajado para participar da festa, só perceberam que estavam sendo assaltadas quando os homens sacaram revólveres e obrigaram a que todos se deitassem. De acordo com a Polícia Civil, alguns convidados acharam que eram brincadeira e só atenderam os criminosos quando foram ameaçados com as armas.

Uma a uma, as vítimas foram revistadas e saqueadas. A casa e os carros dos convidados também foram revirados pelos ladrões. O bando fugiu levando um automóvel, dinheiro, relógios, celulares e outros equipamentos eletrônicos. Não houve violência física e ninguém ficou ferido. A polícia informou na tarde desta segunda-feira, 3, que algumas pistas estão sendo investigadas.