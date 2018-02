Marquito vai virar vereador em São Paulo

Marco Antonio Ricciardelli, o Marquito (PTB), 52 anos, assistente de palco do apresentador Ratinho, vai assumir uma cadeira na Câmara Municipal em 2013. Suplente de Celso Jatene, convidado para assumir a Secretaria de Esportes, o humorista foi o 71º candidato mais votado nas últimas eleições, com 22.198 votos.

Sobrinho do também apresentador Raul Gil, ele tentou repetir o fenômeno Tiririca (PR), eleito deputado federal por São Paulo em 2010 com mais de 1 milhão de votos. Durante a campanha, apelou para a piada. Seu jingle era " Esquisito por esquisito, vote no Marquito."