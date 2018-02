Marquise do Ibirapuera será vistoriada amanhã e poderá ter nova reforma Reaberta anteontem após três anos fechada, a Marquise do Parque do Ibirapuera será vistoriada por técnicos da Prefeitura amanhã e pode passar por nova reforma. O motivo: o teto da Marquise tem pelo menos três goteiras. Ontem, parte da Marquise estava isolada com grades e fitas colocadas nos locais de infiltração. Mas havia também água brotando do chão, um provável vazamento. Os técnicos da Prefeitura devem repassar a lista de pendências a empreiteira que fez a reforma. Há uma garantia no contrato que prevê que os serviços posteriores não sejam cobrados. Ontem a chuva espantou os frequentadores e praticantes de longboard (skate maior) criticaram a falta de espaço para a prática no local.