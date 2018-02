Marquise de supermercado desaba com chuva e mata mulher em Cubatão

CUBATÃO - As fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista na noite de segunda-feira, 25, provocaram a queda da marquise de um supermercado no Jardim Casqueiro, em Cubatão, soterrando e matando uma jovem com os escombros. A mulher, identificada como Aline Domingues Barros Ribeiro, estava sob a marquise esperando a chuva passar, quando foi atingida por blocos de concreto e por parte da estrutura da fachada do supermercado Krill. Ela morreu na hora.

Os blocos de concreto também atingiram três veículos, que foram inteiramente destruídos. Os clientes que se encontravam no interior do supermercado no momento do temporal ficaram assustados, porque que as luminárias também começaram a cair. Nesse momento, os funcionários passaram a orientar os clientes saírem pelos fundos do estabelecimento, enquanto a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros eram acionados.

Desabrigados. O forte temporal que caiu na região na noite de segunda provocou o aumento de desabrigados em Cubatão. De acordo com a prefeitura, passou para 440 o número de pessoas acolhidas no Centro Esportivo Castelão, localizado no centro da cidade.