Marquise de casa cai e mata morador de rua

A queda da marquise de uma casa matou um morador de rua na Rua Javaés, no Bom Retiro, centro de São Paulo, na manhã de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou duas equipes ao local, o acidente aconteceu por volta das 6h30 e o morador, que chegou a ser socorrido, não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar suspeita que o homem dormia sob a marquise, quando ocorreu o desabamento, cujas causas ainda são desconhecidas. O caso foi registrado no 2.º Distrito Policial.