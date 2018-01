Marky Ramone e a mística do punk rock À frente da banda do baterista Marky Ramone, o cantor Michelle Graves coçou o nariz nervosamente enquanto cantava Now I Wanna Sniff Some Glue, canção do clássico álbum Ramones, de 1976. Um gesto de outsider que recorre a efeitos duros e honestos para se reconhecer como gente. A canção é de uma época em que Joey Ramone deixava um testamento essencial do punk rock ao dizer: "Alguns álbuns custam meio milhão de dólares para fazer e levam dois ou três meses sendo tocados".