Market Place faz Mostra de Decoração

Uma delas é a Le Lis Blanc Casa, que expõe nos espaços objetos como taça de champanhe amarela de vidro (R$ 49,50), garrafa de vidro com tampa de prata (R$ 199,50), vasos coloridos de vidro (R$ 25) e almofadas de algodão (R$ 129,50).

Cecilia Dale participa com móveis, entre eles a poltrona Curvy, de madeira, ferro e tecido (R$ 4.190). Tok & Stok também entra com parte do mobiliário. Os acessórios de cozinha são da Villa Cucina; fotos e molduras, da Fast Frame; roupas de cama, da Trousseau- que está liquidação com descontos de até 40%.