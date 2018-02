Mario de Andrade criou quarteto em 1935 Mario de Andrade tem, entre seus muitos apostos, o de musicólogo. À frente do Departamento de Cultura de São Paulo, criou o Quarteto Haydn, nome original do atual Quarteto de Cordas da Cidade, em 1935. Já em 1954, o grupo passa a se chamar Quarteto de Cordas Municipal e, em 1981, ganha o nome atual. Sua formação mais longeva, que tocou de 1944 a 1979, foi com Gino Alfonsi no 1º violino, Alexandre Schaffman no 2º, Johannes Oelsner na viola e Calixto Corazza no violoncelo.