Mário Bortolotto é transferido para UTI em estado grave

O estado de saúde do dramaturgo Mario Bortolotto, baleado na madrugada deste sábado, 5, no Espaço Parlapatões, permanece grave, segundo informações da assessoria de imprensa da Santa Casa de Misericórdia, onde está internado. Ele será transferido para a UTI do hospital ainda nesta noite.

PRAÇA NO PALCO - Bortolotto é um dos artistas responsáveis pela revitalização da Praça Roosevelt

Bortolotto passou por uma segunda cirurgia por volta das 17h30 para a retirada de uma das balas que o atingiu e para conter uma hemorragia. A assessoria da Santa Casa vai divulgar um novo boletim na manhã deste domingo, 6.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), órgão da Policia Civil, divulgou a foto de um homem suspeito de atirar em Bortollo na madrugada deste sábado. A foto foi retirada das imagens do circuito interno de câmeras do teatro, onde ocorreu o crime.