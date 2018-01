Marinha libera maior balsa de Ilhabela

ILHABELA – A embarcação FB-25, que opera no sistema de travessia entre São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, a maior balsa do sistema, voltou a operar no final do dia de ontem, com autoriação da Marinha. Ela estava fora de operação e aguardava a liberação da Marinha do Brasil para navegar. A balsa tem capacidade para transportar 100 veículos e diminui cerca de um quilômetro de fila.

A fila ontem chegou a se estender por cerca de dois quilômetros, mesmo sendo dupla, e atingiu várias ruas da região central de São Sebastião, causando diversos problemas no trânsito local.

Com a balsa maior liberada, a situação será de mais tranquilidade e agilidade para os motoristas. Segundo o delegado da Capitania dos Portos em São Sebastião, capitão-de-fragata Marcelo de Oliveira Sá, a Dersa solicitou à Marinha a liberação da documentação sem passar pela inspeção a seco (fora da água), devido ao grande movimento de turistas registrado nas últimas semanas. O procedimento, que é exigido pela Marinha para a liberação do CSN, poderia aumentar ainda mais o tempo sem operação.

Marcelo de Sá explicou que a solicitação da estatal foi encaminhada para a Diretoria de Portos e Costas e que, inicialmente, foi negada. Posteriormente, por meio de laudos, a Dersa teria comprovado que a balsa FB-25 não oferece riscos e que pode navegar normalmente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Com a exibição dos laudos, a documentação foi liberada, para que a população e os turistas não sejam prejudicados. Porém, o procedimento de docagem para a expedição do documento definitivo terá que ocorrer em março, quando terá passado o período da temporada de verão”, explicou o capitão.

Em nota, a assessoria de imprensa da Dersa informou que às 19h09, "a FB-25 está em operação e encontra-se com sua documentação totalmente regularizada”.