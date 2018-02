Marido mata professora portuguesa após briga A professora portuguesa Maria do Fetal Carvalho Ferreira de Almeida, de 49 anos, foi encontrada morta dentro de casa no Butantã, zona oeste da capital, na sexta-feira à noite. O marido dela, Isac Silva Nascimento, de 22 anos, confessou o crime. Ele afirmou à polícia que asfixiou a mulher após uma discussão no dia 1.º e que deixou o corpo na casa por três dias. A polícia pediu a prisão temporária de Nascimento.