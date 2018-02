Marido mata mulher por causa de torpedo Após receber mensagem de um homem no celular, uma mulher de 54 anos foi assassinada a facadas pelo marido ontem em Aguaí, no interior. O autor confessou o crime e o motivo: ciúme. A vítima é a acompanhante de idosos Rosa Maria Ambrósio Justino. Ela foi encontrada morta por uma filha em casa. Acionada, a polícia achou o suspeito - que não teve o nome revelado - caminhando perto do local do crime, com a roupa suja de sangue. Ele contou ter ficado transtornado ao ler o SMS e foi preso por homicídio doloso.