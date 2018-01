Marido mata mulher e passa com carro por cima do corpo

SÃO PAULO - A polícia está à procura do pedreiro José Leonardo Oliveira Mendes, de 37 anos, acusado de matar sua mulher, Raimunda Elizabeth Alves de Lima, de 40, a facadas e ainda passar com o carro por cima dela várias vezes.

O crime, que chocou até mesmo os policiais acostumados a investigar homicídios, aconteceu na segunda-feira, 25, por volta das 7h, no bairro Cooperativa, em São Bernardo do Campo, no ABC. Segundo a polícia, o casal começou a discutir em frente ao portão da residência e Oliveira passou a esfaquear a mulher. Os gritos chamaram a atenção dos vizinhos, que chamaram a Polícia Militar.

O criminoso teve tempo de matar a mulher e passar com o carro por cima do corpo. A irmã dele, Rita de Kassia Trajano, tentou salvar a vítima, mas Oliveira jogou o carro em cima dela também, e fugiu em seguida. Um vizinho conseguiu filmar parte do crime.

Raimunda morreu na hora. Rita de Kassia teve fratura exposta na perna direita e está internada. O criminoso abandonou o carro com a chave no contato em uma rua próxima.