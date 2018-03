Marido mata a mulher com facadas em Osasco

SÃO PAULO - Um homem assassinou a própria mulher na madrugada deste domingo, 2, em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Civil, por volta da 00h30, o marido deu seis facadas na esposa, que morreu no local. Os filhos do casal foram até a casa de vizinhos, que chamaram a polícia. Mas, o assassino conseguiu fugir. O crime aconteceu no Jardim Conceição. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial.