Marido de grávida morta em acidente na zona sul de SP é indiciado

Landerson Correa Rodrigues, de 37 anos, marido da comerciante Lilian Maria dos Santos, morta grávida em um acidente de trânsito na madrugada de 1 de janeiro, foi indiciado nesta quinta-feira, 5, por homicídio culposo. Ele dirigia o Fiat Idea no momento do acidente e, segundo testemunhas, teria avançado no sinal vermelho.

No carro conduzido por Rodrigues estavam Lilian, grávida de 7 meses, a filha do motorista, de 8 anos, e uma sobrinha. Lilian morreu na hora. Médicos do Hospital São Paulo ainda conseguiram realizar o parto, mas o bebê morreu.

O motorista do Peugeot, Carlos Alberto de Souza Dias Fiore, de 29 anos, foi preso após o acidente sob suspeita de dirigir embriagado e foi indiciado por homicídio doloso. Na quarta-feira, 4, a Justiça fixou a fiança dele em R$ 20 mil.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), ele foi transferido ontem para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III. Até a noite de ontem o diretor do presídio ainda não havia recebido a ordem de soltura do suspeito. Às 9h de hoje, não havia informação se Fiore já havia saído do presídio.