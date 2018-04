Marido de grávida morta em acidente já havia perdido 1ª mulher e filha no trânsito O representante comercial Carlos Alberto Aparecido de Souza Dias Fiore, de 29 anos, acusado de dirigir bêbado e causar a morte em um acidente da comerciante grávida, Lilian dos Santos, de 30 anos, e do bebê dela será transferido hoje ao Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos. Lilian tinha passado o réveillon com parentes e voltava para casa quando seu Fiat Idea foi atingido pelo Peugeot 207 de Fiore, no Jardim da Saúde, na zona sul.