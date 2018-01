Marido de babá é preso por pedofilia no interior de SP

O marido de uma babá foi preso na quarta-feira em Porto Feliz, a 120 km de São Paulo, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos na casa onde a mulher trabalhava. A denúncia foi feita pela mãe da vítima. O desempregado Valmir Cunha, de 29 anos, também é acusado de agredir o irmão da vítima, de 10 anos. Ele ainda é suspeito de ter molestado duas enteadas, filhas da babá, de 10 e 12 anos respectivamente.

Veja também:

CPI da Pedofilia quer audiência com Serra e Tarso

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CPI vai pedir investigação sobre erro de delegada de Catanduva

CPI da Pedofilia deve ouvir os oito suspeitos de Catanduva

Como denunciar a pedofilia e proteger seus filhos na web

A cartilha do governo para prevenção da exploração

Todas as notícias sobre pedofilia

A mulher de Valmir, Rosana Coelho, cuidava do casal de filhos de uma vizinha durante o período em que esta trabalhava fora. O desempregado passou a frequentar a casa e, quando Rosana saía para compras, ele trancava o menino no banheiro e levava a irmã dele para o quarto. Numa das ocasiões o garoto reclamou e foi colocado de joelhos e agredido. A mãe da menina disse que só soube do caso quando a babá pediu demissão, no mês passado. A criança passou a ficar com a avó e acabou revelando que era molestada. Ela não contou sobre o crime antes porque sofria ameaças do suspeito. Valmir a obrigava a ver filmes pornográficos.

De acordo com o delegado da Polícia Civil André Bonan, o estupro não se consumou porque o acusado não conseguia ereção. O delegado apurou que Valmir também molestou suas enteadas. A mais velha chegou a dizer para a mãe que ele a impedia de se vestir depois do banho e ficava olhando seu corpo. A babá negou que soubesse dos crimes. O suspeito teve a prisão temporária decretada e vai responder pelos crimes de atentado violento ao pudor. A pena varia de 6 a 10 anos de prisão.