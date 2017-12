Marido consegue livrar esposa de sequestro relâmpago em SP

Uma advogada de 28 anos vítima de um sequestro relâmpago conseguiu driblar a atenção dos dois criminosos que a mantinham refém e ligar para o marido, que localizou o veículo da esposa enquanto ouvia a conversa entre ela e os bandidos. Ele interrompeu o sequestro ao jogar o seu carro contra o da mulher. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira, 4, no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Um sequestrador foi preso e o outro conseguiu fugir.

A advogada, que trabalha na região da Avenida Paulista, costuma ir com o seu Fiesta vermelho até a estação do metrô do Alto do Ipiranga. Ela estaciona o veículo na rua e segue de metrô até o emprego. Segundo policiais militares da Força Tática do 46º Batalhão, quando voltava do trabalho para pegar o carro ela foi abordada por dois criminosos, por volta das 19h20, na Rua Dona Leopoldina.

Eles entraram no Fiesta e levaram a vítima até um caixa eletrônico localizado dentro do Hipermercado Extra, na Avenida Doutor Ricardo Jafet, onde sacaram R$ 500. Os bandidos também recolheram a aliança e o relógio da advogada, da marca Bulova. Depois, exigiram que ela os levasse até a sua casa.

Nesse momento, a advogada conseguiu ligar do celular para o marido, um publicitário de 47 anos, sem que os sequestradores percebessem. Ele passou a ouvir a conversa entre os bandidos e a mulher, que começou a citar as ruas por onde passava.

O publicitário resolveu sair de casa com o seu Citroën C3 para tentar achar a esposa. Ele encontrou o Fiesta na Rua do Grito e começou a segui-lo. Na Rua Cipriano Barata, o marido resolveu jogar o C3 contra o Fiesta, que subiu em uma calçada e bateu em uma árvore.

Fuga

Os dois bandidos abandonaram o carro e fugiram a pé, seguidos pelo marido. Uma viatura da Força Tática que estava em patrulhamento viu o publicitário e um dos bandidos correndo e decidiu abordá-los. Foi quando o marido da vítima avisou que perseguia o sequestrador. Os PMs detiveram Nilton Marcelo Alves, de 33 anos, em seguida, por volta das 20h10. Com ele, foram encontrados os pertences e o dinheiro roubado da vítima, que não sofreu ferimentos.

Segundo os PMs, o acusado confessou que já foi preso cinco vezes por roubo e que é foragido da Penitenciária de Presidente Venceslau. Ele saiu em um indulto e não voltou mais à cadeia. Alves foi levado ao 17º Distrito Policial (Ipiranga). O comparsa conseguiu fugir.