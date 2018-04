Maria tenta fazer novo documento há dois meses Há seis meses, Maria Urbano de Sousa se mudou de Cajazeiras (PB) para São Paulo. Mas, desde que perdeu os documentos, não consegue procurar emprego. Há dois meses, tentou tirar novo RG, mas perdeu uma manhã no Poupatempo Sé. "Só quando cheguei no guichê me disseram que precisava marcar hora", conta. "Na minha cidade, se eu chego com dinheiro para tirar um documento saio com ele na hora."