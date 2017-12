Maria Rita comemora título da Vai-Vai e exalta comissão de frente

A cantora Maria Rita comemorou a vitória da Vai-Vai no carnaval de São Paulo com uma breve mensagem no Twitter. A filha de Elis Regina, homenageada no desfile da última sexta-feira, disse que "não acreditava" na virada sobre a Mocidade Alegre durante o quesito evolução - o último da apuração.

Antes, ela vibrou com o desempenho da comissão de frente, que alcançou nota máxima na avaliação dos quatro jurados. Mais tarde, a cantora fez um agradecimento ao fãs e lembrou de Elis. "E é o que digo: enquanto ela estiver viva no coração do povo, ela não foi a lugar algum! Salve Dona Elis! Salve mamãe!", disse.

Depois, lembrou da trajetória na Vai-Vai. "Eu como filha fico emocionada, lisonjeada, orgulhosa de ter feito parte desta festa. Eu me entreguei o máximo", disse a cantora Maria Rita em entrevista à TV Globo. "Sai em 2011 junto com a rainha de bateria no ano em que foi homenageado o maestro, então eu tenho já alguma história com a escola. Essa coisa do valor, do comprometimento e da entrega é muito forte", afirmou.

Maria Rita desfilou à frente da escola, como representante de Elis Regina e mestre de cerimônias da comissão de frente. Ao término do desfile, a cantora passou mal no Anhembi, mas recuperou-se minutos depois. “É muito difícil colocar em palavras o que eu senti. Tem mais de 30 anos que ela se foi e ainda tem esse reconhecimento do povo, da escola, de tanta coisa”, disse na ocasião.

A ligação de Maria Rita com a Vai-Vai é antiga. Em 2011, ela foi madrinha de bateria da escola de samba. No desfile deste ano, o filho mais velho de Elis, João Marcelo Bôscoli, também marcou presença na avenida.

A Vai-Vai prestou uma homenagem à cantora, que, neste ano, completaria 70 anos. Com o enredo “Simplesmente Elis – A fábula de uma voz na transversal do tempo”, a escola de samba voltou a conquistar o título do carnaval de São paulo depois de quatro anos. Na disputa, superou a tricampeã Mocidade Alegre por apenas três décimos, durante as últimas quatro notas.

Maria Rita também desfilou pela Portela no carnaval carioca e se apresenta na noite desta terça-feira na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, a partir das 22h.