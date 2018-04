Maria, de melhor pastel de feira a loja em Pinheiros

Além dos R$ 8 mil, o 1.º lugar no concurso fez com seus quatro filhos começassem a trabalhar com ela. Serão eles que cuidarão da loja em Pinheiros. "Mas tudo terá minha supervisão. Ainda nesta semana nos reunimos para falar dos temperos e eu provei para ver se estava bom. Tenho um paladar muito aguçado."

"Pouquinho" mais caro. Maria promete novidades na loja. A princípio, vai vender também salgados, mas já cogita oferecer pratos, como yakissoba. "De pastéis, teremos mais de 30 sabores, incluindo japoneses", antecipa. "Também teremos ar condicionado e mais de 100 metros quadrados." A má notícia é que o preço vai subir "um pouquinho", segundo ela. O ponto fixo, porém, é só o começo. A orgulhosa proprietária já tem planos até de abrir franquias de sua nova loja.