Marginal Tietê tem duas faixas interditadas na manhã desta sexta-feira

Quem costuma usar a via local da Marginal Tietê, em São Paulo, pela manhã, deve se atentar a um detalhe nesta sexta-feira, 16. Duas faixas estão interditadas na altura da ponte do Piqueri, ponte do Limão e da ponte Júlio de Mesquita Neto, o que está causando muita lentidão no trânsito da região.

As informações são da TV Globo. A interdição está no sentido zona norte/leste. Segundo a Polícia Militar, oficiais estão trabalhando para "preservar o local" por causa de um roubo de moto. Ainda não há previsão para a liberação das pistas.

A sugestão para quem faz este trajeto é a de usar a pista central ou a pista expressa. A Marginal do Rio Pinheiros também tem registros de congestionamentos nesta manhã, na altura da Ponte Estaiada.