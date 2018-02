Marginal Tietê será interditada durante a madrugada a partir desta segunda

Os trechos das pistas local e central da Marginal Tietê, entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte do Piqueri ficarão parcialmente interditadas no sentido Castello durante a madrugada a partir desta segunda-feira, para obras de iluminação.

Os bloqueios terão início às 23h e permanecem até as 5h durante toda a semana. A situação será normalizada à partir da noite do próximo domingo, 11.

Confira abaixo as alterações no trecho, publicadas no site da CET:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- Canalização de meia pista da Marginal Tietê, da Pista Local e da Pista Central, sentido Rodovia Castello Branco, 100 metros e 350 metros antes da Ponte Freguesia do Ó;

- Transposição da Pista Central para a Pista Local da Marginal Tietê, sentido Rodovia Castello Branco, 200 metros após Ponte Freguesia do Ó;

- Transposição da Pista Local para a Pista Central da Marginal Tietê, sentido Rodovia Castello Branco, 350 metros após Ponte Freguesia do Ó;

- Transposição da Pista Local para a Pista Central da Marginal Tietê, sentido Rodovia Castello Branco, 500 metros antes Ponte do Piqueri e Pista Local 500 metros antes da Ponte do Piqueri.

A CET recomenda aos motoristas utilizarem a pista local, seguindo as canalizações feitas pela companhia.