Marginal Tietê registra lentidão na saída para Carnaval

O motorista que pretende sair da cidade de São Paulo nesta manhã de sábado, 13, encontra trechos de lentidão na Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9h45 a via registrava 12,5 km de lentidão.

Entre as 10h e as 16h, a CET interdita trechos da Marginal na região da Casa Verde, na zona norte, para obras de escavação e para o desfile de escolas de samba no Anhembi.

Tamoios

A Rodovia dos Tamoios foi totalmente liberada na manhã deste sábado. Durante a madrugada, um acidente envolvendo uma carreta e dois veículos de passeio bloqueou, por completo, desde as 2h45 deste sábado a Rodovia dos Tamoios (SP-99), na altura do km 32 em Paraibuna (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a carreta, ao ficar atravessada na pista, foi atingida pelos dois veículos. Três ocupantes de um dos carros morreram no local.