Marginal Pinheiros é totalmente liberada após acidentes

SÃO PAULO - A pista expressa da Marginal do Pinheiros foi totalmente liberada por volta das 8h45 desta quinta-feira, 15, após dois acidentes ocorridos no sentido Interlagos no começo da manhã.

No primeiro acidente, quatro faixas da Marginal do Pinheiros ficaram ocupadas por um caminhão que tombou por volta das 5 horas, no sentido Interlagos, 300 metros adiante da Ponte Ary Torres, espalhando a carga de pedra brita na pista. O caminhão foi retirado do local e as pedras foram removidas por volta das 7h15. Ninguém se feriu.

Por conta desse acidente, uma outra colisão ocorreu cerca de 10 minutos depois, envolvendo dois caminhões, 200 metros após a mesma Ponte Ary Torres, interditando três das quatro faixas da via. Uma pessoa se feriu no acidente.

O congestionamento, que chegou a quase 11 quilômetros na pista expressa da Marginal do Pinheiros, provocou lentidão também na pista expressa da Marginal do Tietê, que acumulou mais de sete quilômetros de lentidão, no sentido Castelo Branco.

Por volta das 9 horas, o congestionamento na Pinheiros diminuiu para oito quilômetros, entre as Pontes Eusébio Matoso e Rodovia Castelo Branco. Já a pista expressa da Tietê ainda registrava sete quilômetros de tráfego lento entre a Castelo Branco e Freguesia do Ó.

Atualizada às 9h20