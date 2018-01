Marginal hoje tem de estar sinalizada

Na véspera do fim do prazo para a colocação da sinalização de trânsito definitiva em toda a Marginal do Tietê, a via apresentava ontem dezenas de placas provisórias, outras encobertas com sacos plásticos e trechos onde não havia pintura no solo. A Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) tem até a noite de hoje para realizar a adequação, ou receberá multa diária de R$ 100 mil.

A sinalização deficiente na Marginal do Tietê e em outras vias da cidade de São Paulo é alvo de um inquérito civil instaurado pela Promotoria de Habitação e Urbanismo da capital. Um dos resultados desse inquérito - ainda em andamento - foi a assinatura de um Compromisso Preliminar de Ajustamento de Conduta (CPAC) entre a Dersa e o Ministério Público, no qual foi definido o prazo para a sinalização da Marginal, no trecho entre a Ponte da CPTM e a do Tatuapé.

No fim da tarde de ontem, ainda havia trechos sem nenhuma faixa pintada no asfalto. Essa situação foi constatada, por exemplo, cerca de 100 metros antes da Ponte Cruzeiro do Sul, no sentido da Rodovia Castelo Branco. Sem elas, os motoristas ficam sem noção de onde estão e do número de faixas. "Vou seguindo atrás dos outros carros, em fila. Ou então entro em algum espaço vazio que abre de vez em quando", diz o motorista autônomo Paulo Ferreira, de 33 anos.

A reportagem encontrou dezenas de placas laranjas na via - modelos que são usados apenas em caráter provisório. Essa situação foi constatada perto da Ponte da Freguesia do Ó e na Ponte da Vila Maria, em ambos os casos no sentido da Rodovia Ayrton Senna. Havia ainda uma placa coberta com saco plástico.

A Dersa disse ontem que "finalizou a sinalização dos trechos liberados ao tráfego, conforme o TAC". A reportagem enviou uma relação dos trechos em que foi constatado que há falha na sinalização. A Dersa reafirmou apenas que o serviço foi concluído. A empresa também não disse por que ainda há sinalização provisória nem quantas placas já foram colocadas e quantas faltam.