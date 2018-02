Marginal é fechada para colocação de divisórias A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a pista local da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, entre 300 metros após a Ponte das Bandeiras e 600 metros antes da Ponte da Casa Verde, da meia-noite às 7 horas deste domingo, para colocação e alinhamento de divisões de concreto para a Fórmula Indy 2012. Como alternativa, os motoristas deverão utilizar a pista central da Marginal do Tietê. A CET também vai interditar a Ligação Leste-Oeste, sob a Praça Franklin Roosevelt, em ambos os sentidos, 22h às 5h, entre hoje e quinta-feira, para obras de requalificação urbana da Praça Franklin Roosevelt.