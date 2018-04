Marginal do Tietê terá faixa preferencial de ônibus

A SPTrans vai oficializar uma faixa preferencial para ônibus em toda a extensão da Marginal do Tietê, nas duas pistas locais. A faixa será finalizada, segundo a Prefeitura, quando toda a sinalização da Marginal estiver concluída, o que está previsto para o fim de agosto, segundo a Dersa, empresa do governo estadual responsável pela obra.

As placas informando a inclusão da faixa destinada ao transporte coletivo já estão instaladas em alguns trechos. De acordo com a SPTrans, os motoristas de veículos particulares podem usar a faixa preferencial, mas o que se espera com a demarcação é que os condutores tenham bom senso e só sigam pela faixa da direita da pista local para fazer conversões.

"Nem vi a placa indicando a faixa preferencial. E olha que passo aqui duas vezes por dia", disse a representante comercial Elisete Serrano, de 56 anos.

Por dia, transitam pela Marginal do Tietê ao menos 54 linhas de ônibus municipais e 83 intermunicipais, transportando 370 mil passageiros. Nos trechos mais carregados, entre a Via Dutra e a Ponte das Bandeiras, estima-se que transitem 250 ônibus por hora na Marginal.

A vendedora Marcela Taira, de 26 anos, repetiu o discurso de outros motoristas ouvidos pela reportagem e disse que não percebeu a existência das novas sinalizações. "Nunca reparei", afirmou ela, que também dirige mais de uma vez por dia na via.

Apesar de reconhecer que a população tende a desrespeitar inicialmente a faixa preferencial, o representante comercial Carlos Cunha, de 47 anos, avalia que a medida beneficiará o trânsito. "Todos temos de contribuir para um trânsito melhor."

Educação. Para o arquiteto e urbanista Cândido Malta Filho, a educação no trânsito é uma tarefa difícil. Malta, que também é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP), avalia que as pessoas só costumam seguir determinações se forem multadas. "A educação vinda pelo bolso é muito mais fácil."

A nova pista central da Marginal ajudou a reduzir em 44% o índice de lentidão na via, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Com a diminuição nos congestionamentos, a CET estima que 30 mil carros voltaram a usar a via.