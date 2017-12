Marginal do Tietê terá cinco pontes interditadas para obras

Cinco pontes da Marginal do Tietê serão parcialmente interditadas nos próximos dias para obras da terceira pista da via, anunciaram a Dersa e a Secretaria de Transportes do Município em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 16. A partir da próxima segunda, Freguesia do Ó, Vila Maria e Casa Verde estarão bloqueadas. No dia 1º de novembro, a Ponte do Limão também estará interditada, enquanto no dia 7 do mesmo mês os bloqueios estarão concluídos com a inclusão da Ponte das Bandeiras.

As interdições para a readequação das vias, que irão vigorar até o dia 8 de feveireiro, devem gerar um impacto no trânsito de mais de 40% de congestionamento em toda a cidade. Segundo o secretário de Transportes, Alexandre de Moraes, a estimativa é de que a velocidade média na via no pico da manhã diminua 14%, enquanto no pico da tarde deve cair 15%.

De acordo com o secretário, as obras na Marginal serão entregues em etapas - a última está prevista para ser inaugurada em 27 de março, mas as mudanças devem ser concluídas apenas em outubro de 2010. O usuário do transporte coletivo também deve sentir o impacto das interdições. De acordo com o secretário, as viagens devem ficar até 50% mais demoradas.

Moraes revelou também que ainda não há rotas alternativas para as pontes do Limão e Bandeiras, mas que assim os caminhos forem definidos serão feitas campanhas no rádio e televisão para avisar a população.