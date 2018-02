Marginal do Tietê terá bloqueios durante a madrugada para obras

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar parcialmente as pistas local e central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, entre as pontes Freguesia do Ó e Piqueri, para obras de iluminação. Os trabalhos serão feitos de segunda-feira, 5, até sexta-feira, 9, sempre entre as 23h e 5h.

Com isso, ficarão interditadas a canalização de 1/2 pista da Marginal do Tietê nas pistas local e central, pouco antes da Ponte Freguesia do Ó; e as transposições entre pista central e local que ficam entre a região antes da Freguesia do Ó e Ponte do Piqueri. Como alternativa os motoristas deverão utilizar a pista local. A interdição será encerrada às 5h de sábado, 10.

A Engenharia de Campo da CET vai acompanhar a interdição e recomenda que os motoristas, ao avistarem a canalização de orientação na pista, reduzam a velocidade dos veículos para maior segurança na via.