Marginal do Tietê tem trecho fechado até 2ª A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou na manhã de ontem um trecho da pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte do Piqueri, para obras. O trecho ficará bloqueado até as 5h de segunda-feira. A CET recomenda aos motoristas que mantenham a atenção na sinalização da pista e procurem caminhos alternativos, evitando trafegar pela região.