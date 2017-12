Marginal do Tietê tem sequestros em série A Polícia Civil registrou três casos de sequestro relâmpago entre as 19h de sexta-feira e as primeiras horas de sábado, todos na região da Marginal do Tietê, entre as zonas norte e oeste da capital paulista. Nos três casos, as vítimas ficaram em cárcere privado enquanto os criminosos fizeram saques com os cartões bancários.