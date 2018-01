Marginal do Tietê tem lentidão no sentido Ayrton Senna

A Marginal do Tietê ainda apresenta lentidão de quatro quilômetros no sentido Ayrton Senna no início da madrugada desta sexta-feira, feriado da Consciência Negra. A pista local está congestionada da ponte do Limão até a ponte da Casa Verde. Na pista expressa, o problema se estende da ponte do Limão até o Rio Tamanduateí.

O sistema Anchieta Imigrantes opera no regime 7 x 3 - duas pistas da Anchieta e a pista nova da Imigrantes - com trânsito carregado no sentido litoral. Há pontos de congestionamento na Rodovia dos Imigrantes, trecho de planalto, entre os km 16 ao 18, em Diadema; no início da serra há lentidão entre o 40 e 44, também no sentido de Santos.

A Rodovia Castello Branco apresenta congestionamento de dois quilômetros, no sentido Interior, em Itu, devido ao tombamento de uma carreta ocorrido às 23h40. De acordo com a concessionária ViaOeste, as faixas da pistas, que ficaram interditadas por alguns minutos, já foram liberadas.

Na rodovia dos Bandeirantes há lentidão entre o km 49 ao 52, sentido interior, devido a um choque entre uma carreta e um caminhão. A pista já foi liberada.