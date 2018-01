Marginal do Tietê tem lentidão, mas trânsito é abaixo da média

O trânsito estava abaixo da média por volta das 18 horas desta terça-feira, 3, na capital paulista. No horário, a cidade registrava 57 km de lentidão. A Marginal do Tietê apresentava o pior ponto de lentidão, com 6,5 km na pista expressa, da Rua Azurita até a Ponte Júlio de Mesquita Neto, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Quem seguia pela Radial Leste no sentido bairro enfrentava trânsito ruim por 3,9 km, entre a Avenida Álvaro Ramos e a Rua Wandenkolk. Na Marginal do Pinheiros, a fila de engarrafamento alcançava 3,6 km na pista expressa, entre as Pontes Engenheiro Ary Torres e João Dias, no sentido Interlagos. A Ligação Leste-Oeste estava congestionada por 2,9 km, da Avenida Alcântara Machado até a Praça Franklin Roosevelt.