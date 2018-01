Marginal do Tietê tem 9 quilômetros de lentidão

As pistas expressas e local da Marginal do Tietê, em ambos os sentidos, apresentavam, às 8h43, 9 quilômetros de lentidão.O motorista encontrava dificuldade da ponte das Bandeiras até a Rodovia General Milton Tavares de Souza, na expressa e, da ponte das Bandeiras até o Viaduto Aricanduva, na pista local. Os traços em vermelho representam os pontos de lentidão nesta manhã. Fonte: CET Veja também: Como o trânsito parou São Paulo e os números da frota As medidas que ajudariam a aliviar o trânsito na capital Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego(CET), São Paulo registrava 108 quilômetros de trânsito. A região mais afetada pelos congestionamentos era a zonal sul, com 29 quilômetros. Piores pontos de lentidão - Radial Leste:pista expressa, em ambos os sentidos,apresentava 3,8 quilômetros de lentidão no trecho entre a Wandenkolk até o metrô Belém. - Marginal Pinheiros:pista expressa, em ambos os sentidos, com 3,6 quilômetros de lentidão entre a ponte Eusébio Matoso e a ponte do Jaguaré.Congestionamento também da Ary Torres até a Roberto Marinho e no trecho entre a ponte Transamérica e a Nova Morumbi.