Marginal do Tietê tem 17 km de lentidão no sentido Ayrton

As duas pistas sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê acumulavam quase 17 km de trânsito ruim por volta das 13 horas desta sexta-feira, 16. A lentidão começava na Rodovia Castelo Branco e seguia até a Ponte Júlio de Mesquita Neto. Apesar do trânsito lento, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não tinha informações sobre acidentes no local. Segundo a CET, a cidade estava com índice de congestionamento acima da média no horário. Foram registrados 53 km de lentidão às 12h55.