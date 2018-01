Marginal do Tietê tem 13 km de lentidão no sentido Castelo

A Marginal do Tietê continuava com grande congestionamento por conta do excesso de veículos, por volta das 9 horas desta segunda-feira, 9. A lentidão era de mais de 13 km na pista expressa para o motorista que vai em direção à Rodovia Castelo Branco. No horário, a cidade tinha 110 km de lentidão, de acordo com a CET. Veja também: Blog do trânsito: saiba como está a situação e programe-se Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Reflexo das chuvas Desde a última sexta-feira, 6, mais de 70 árvores caíram em vias públicas, por conta das fortes chuvas que caem sobre a cidade durante as tardes. Segundo a CET, apesar da grande quantidade de árvores caídas que ainda não haviam sido removidas, elas não atrapalhavam o trânsito nesta manhã. Uma pessoa ficou ferida após a colisão entre um auto e uma moto, na pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, próximo à Ponte Cidade Universitária. Um outro motociclista se feriu no Viaduto Grande são Paulo, em um acidente envolvendo caminhão, carro e moto. Piores trechos congestionados - Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Castelo Branco e Cruzeiro do Sul, com 13.310 metros; - Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro, com 5.150 metros; Situação dos principais corredores Zona sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro - Marginal do Pinheiros: sentido Interlagos, na pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco Zona oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Ruas Oscar Freire e Maria Carolina Zona norte - Marginal do Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Castelo Branco e Cruzeiro do Sul Zona leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Avenida Mercúrio e Rua Vinte e Cinco de Março