Marginal do Tietê segue como campeã de acidentes Apenas cinco vias da cidade concentram 10% do total de mortos no trânsito no ano passado. E quatro dessas estradas, ruas e avenidas registraram uma maior quantidade de acidentes fatais no ano passado, quando comparado com o período anterior. A Marginal do Tietê se manteve como a via mais perigosa da cidade - até porque é a mais extensa.