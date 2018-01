Marginal do Tietê segue com trânsito ruim nesta noite

A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, acumulava o pior trecho de lentidão em São Paulo na noite desta sexta-feira, 5. Por volta das 20 horas, a via tinha 14,7 quilômetros de congestionamento, desde a Rodovia Castelo Branco até a Rua Azurita. Em toda a capital paulista, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 146 quilômetros de congestionamento, em razão do excesso de veículos. O índice representa 17,5% dos 835 quilômetros monitorados. Veja também: CET testará Zona Azul eletrônico em dois bairros Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua No Corredor Norte-Sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, sentido Santana, o engarrafamento era de 8,7 quilômetros, desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira. Já na pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, havia retenção em 8,2 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Julio de Mesquita Neto. Por volta das 19 horas, a cidade teve o pico de trânsito: segundo a CET, foram registrados 213 km de lentidão neste horário - 2,4% acima da média de 23,7%. Atualizado às 20h25