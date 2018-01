Marginal do Tietê pára por 6 km e trânsito é muito ruim em SP

O trânsito está muito ruim nesta sexta-feira, 12, em São Paulo. Às 12h30, a CET registrava 93 km de congestionamento em toda a cidade, por causa do excesso de veículos. O índice representa 11,2% dos 835 quilômetros monitorados. No mesmo horário, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, onde o engarrafamento era de 6 km, entre as pontes Nova Fepasa e Julio de Mesquita Neto. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua A pista local da Marginal do Tietê também apresenta trânsito congestionado no sentido Castelo: do Hospital de Vila Maria até a Ponte da Casa Verde, por 9,2 km. No sentido Ayrton Senna, o motorista enfrenta lentidão pela pista expressa por mais de 8 km, da saída da Castelo Branco até a Ponte Júlio de Mesquita Neto. Bloqueio Um caminhão com excesso de altura estava entalado no Viaduto Bresser, sentido bairro, na Radial Leste, desde as 11h10 desta sexta-feira, 12. De acordo com a CET, o veículo ocupava a faixa central da pista e o trânsito fluía normalmente pelas outras faixas. Texto ampliado às 12h48 para acréscimo de informações.