Marginal do Tietê para, mas trânsito melhora em São Paulo

O trânsito começou a melhorar um pouco por volta das 10 horas desta segunda-feira, 16, na capital paulista. Às 10 horas, a cidade tinha cerca de 97 km de lentidão, sendo que às 9h registrou 120 km, o segundo maior índice do ano. A Marginal do Tietê ainda era o pior trecho para o motorista, que enfrentava quase 15 km de lentidão no sentido Castelo Branco. Veja também: Especial: como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê: os números do trânsito em SP Acompanhe: a situação do trânsito rua-a-rua O trânsito na Marginal do Tietê é reflexo de pequenos acidentes envolvendo carros e motos. Apesar de os veículos já terem sido tirados das pistas, o motorista ainda enfrenta lentidão da Rua da Coroa até a entrada da Castelo Branco, segundo a CET.