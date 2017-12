Marginal do Tietê é o próximo alvo O governo já estuda restringir a circulação de caminhões em outro ponto: a Marginal do Tietê. "Após a conclusão de parte das obras da Avenida Jacu-Pêssego e dos seus acessos, na zona leste, nós poderemos ter a área de restrição ampliada para a Tietê. Seria muito bom", diz o prefeito Gilberto Kassab. A ressalva é que ainda não há estudos técnicos confirmando a viabilidade da proibição. O fim do prolongamento da Jacu-Pêssego está previsto para setembro. A via funcionaria como um mini Trecho Leste do Rodoanel. / B.R. e M.S.