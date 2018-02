Marginal do Tietê é liberada após deslizamento em obra

Por conta de um deslizamento de terra em um canteiro de obras do Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) ocorrido no fim da noite do domingo, 31, a empresa solicitou que a faixa fosse interditada como medida de segurança.

No local, está sendo construída a fundação da ponte estaiada, dentro do projeto de readequação viária da Marginal do Tietê. O buraco, que já foi fechado, tinha quatro metros de profundidade e 15 de comprimento.